Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 25 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Кремль раскрыл перечень объектов, которые нельзя атаковать
Несколько групп БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юг. Группа БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину. БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад. БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Запорожье – вражеский БпЛА с юга в направлении города! Кривой Рог – БпЛА с юга в направлении города! Находитесь в укрытиях. Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном направлении. Группа БпЛА на севере Харьковщины. БпЛА с Харьковщины на Полтавщину. БпЛА на Полтавщине курсом на запад. Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину. Несколько групп БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину и Николаевщину.
Несколько групп БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юг.
Группа БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину.
БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад.
БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей.
Запорожье – вражеский БпЛА с юга в направлении города!
Кривой Рог – БпЛА с юга в направлении города! Находитесь в укрытиях.
Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном направлении.
Группа БпЛА на севере Харьковщины. БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.
Несколько групп БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину и Николаевщину.