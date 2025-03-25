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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
25 марта, 22:22
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Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 25 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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23:09, 25 марта

Несколько групп БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юг.

Группа БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину.

БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад.

БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

22:51, 25 марта

  • Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом с севера на Кривой Рог.
  • БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.
  • БпЛА на Запорожье курсом на запад.
  • Группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
22:35, 25 марта

Запорожье – вражеский БпЛА с юга в направлении города!

22:24, 25 марта

Кривой Рог – БпЛА с юга в направлении города! Находитесь в укрытиях.

22:13, 25 марта

  • Несколько групп БпЛА с Херсонщины и Николаевщины на Днепропетровщину (Криворожский район).
  • Несколько групп БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
  • БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину.
  • БпЛА с Полтавщины в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА на Харьковщине, постоянно меняют курс.
21:51, 25 марта

  • Несколько групп БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины.
  • Группа БпЛА на севере Харьковской области.
  • БпЛА с Полтавщины в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.
  • Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на север.
  • Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
21:25, 25 марта

Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном направлении.

Группа БпЛА на севере Харьковщины. БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.

Несколько групп БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину и Николаевщину.

21:06, 25 марта

  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
  • Несколько групп БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины.
  • Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.