Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" вечером 25 марта. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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