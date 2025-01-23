Ночью враг запустил более 90 "Шахедов" по Украине: сколько удалось сбить

В ночь на 23 января враг снова запустил по Украине "Шахеды". Всего было зафиксировано 92 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Ракеты, снаряды и миллиарды фунтов: как Британия помогает Украине в рамках соглашения по безопасности

Что известно об атаке "Шахедов" сегодня

Ночью противник атаковал 92 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск. Также было применение 4 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях,

– отметили защитники неба.

В то же время 27 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). По состоянию на тот же час еще три БпЛА оставались в воздухе, боевая работа продолжалась.

В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые. Разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских БпЛА пострадала Харьковщина.