Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку "Шахедів" сьогодні

Вночі противник атакував 92 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Також було застосування 4 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях,

– наголосили оборонці неба.

Водночас 27 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Станом на ту ж годину ще три БпЛА лишалися в повітрі, бойова робота тривала.