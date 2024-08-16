Оккупанты запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки

16 августа 2024, 22:47
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Автор: Ирина Марцияш

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 16 августа захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине.

Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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23:33, 16 августа

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА над Черкассами, курс юго-западный.
  • БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
23:04, 16 августа

БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный.

23:03, 16 августа

В Киеве и областях объявили отбой ракетной опасности.

22:56, 16 августа

Киевская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!

22:09, 16 августа

БПЛА через Сумщину, в юго-западном направлении.

21:57, 16 августа

Сумская область угроза применения ударных БПЛА.