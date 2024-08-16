Оккупанты запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки
Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 16 августа захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине.
Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный. В Киеве и областях объявили отбой ракетной опасности. Киевская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность! БПЛА через Сумщину, в юго-западном направлении. Сумская область угроза применения ударных БПЛА.
Движение ударных БпЛА:
БпЛА через Полтавщину, курс юго-западный.
В Киеве и областях объявили отбой ракетной опасности.
Киевская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!
БПЛА через Сумщину, в юго-западном направлении.
Сумская область угроза применения ударных БПЛА.