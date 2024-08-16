Оккупанты запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 16 августа захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине.

Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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