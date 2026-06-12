Вытащил жену через окно, – пострадавшие из Николаева рассказали, как выжили после удара дрона

Ночью 12 июня Россия обстреляла Николаев "Шахедами". Под обстрелом оказался частный сектор в одном из районов города. В результате обстрела трое человек получили ранения.

В частности, супругов: 40-летнюю женщину и 39-летнего мужчину, а также их 18-летнюю дочь. Журналист из Николаева Александр Матюшенко отметил 24 Каналу, что все были госпитализированы. По состоянию на утро мужчина находился в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней тяжести.

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Какова ситуация в Николаеве?

В результате атаки были повреждены 14 частных домов и два автомобиля. Пострадавшая Татьяна поделилась, что несущая стена полностью разрушена, выбиты все окна, мебель и так далее.

2 часа ночи, грохот. Падает задняя стенка. Пожар. Вызвали скорую, потому что сосед сильно пострадал. Пожарные приехали, начали тушить. Жену я через окно вытащил, потому что завалило вход, выйти было невозможно. Но обошлось,

– рассказал пострадавший Николай.

Кроме того, по информации ГСЧС, в результате падения обломков российского БПЛА были повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

Также есть информация, о том, что возник пожар в одном из автомобилей, который ликвидировали пожарные. Известно, что пострадал мужчина. Его госпитализировали.

От ГСЧС на месте происшествия работали 19 спасателей и пять единиц специальной техники. Сейчас продолжается ликвидация последствий на местах атак. Коммунальщики убирают территорию и зашивают окна OSB-плитами. Спасатели проводят аварийные работы. Правоохранители фиксируют доказательства очередного российского военного преступления.

Владельцам пострадавших домов помогают волонтеры, сотрудники местных властей, гуманитарные организации, а также неравнодушные жители.

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Напомним, что также в ночь на 12 июня БПЛА массированно атаковали Сумскую область. В Шостке погибла 44-летняя женщина. Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые ранения. Удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры. Значительные разрушения понесло трехэтажное нежилое здание.