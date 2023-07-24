Ночная атака "Шахедами" на Одесскую область: 6 раненых, один человек в тяжелом состоянии
Источник:Одесская ОВА
Российские террористы ночью 24 июля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". Из-за ночной атаки немало пострадавших.
В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых.
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Четырех раненых госпитализировали
Один из раненых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой. Врачам удалось стабилизировать пациента.
Другие трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, но информация еще уточняется.
Что атаковала Россия
Российские террористы атаковали портовую инфраструктуру реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136.
Три дрона уничтожили наши силы ПВО.
Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.
Россия уничтожает портовую инфраструктуру Украины
- После того, как Москва отказалась продлить зерновое соглашение с ООН и Турцией, Россия уничтожает портовую инфраструктуру Украины. Российские военные массированно обстреливают Одесскую и Николаевскую область.
- Массированные обстрелы Юга Украины начались с 18 июля с атаки "Шахедов" и "Калибров". В ночь на 19 июля оккупанты намеренно направили ракеты на резервуары с растительным маслом и зерном.
- 20 июля российские военные атаковали Николаев и Одессу. Враг бил по городам крылатыми ракетами, дронами-камикадзе. Россия намеренно использует типы ракет, которые не способны перехватить силы ПВО.
- В ночь на 23 июля Россия совершила одну из самых жестоких атак по Одессе. Враг обстрелял Одессу ракетами и разрушил самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор.
- В результате атаки есть жертва и многие пострадавшие. В российском минобороны заявили, что намеренно атаковали гражданские дома.