Уничтожили почти 500 тонн зерна: россияне ударили "Шахедами" по Донецкой области

В ночь на 23 февраля российские захватчики ударили дронами по Краматорскому району Донецкой области. Удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия.

Оккупанты целенаправленно наносят ущерб аграрному сектору Украины. Им мало того, что они воруют зерно с оккупированных территорий и продают его за рубежом. Россияне бьют по сельскохозяйственным предприятиям нашего государства.

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Огромные убытки

Так, в ночь на 23 февраля враг нанес удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Краматорском районе.

Последствия вражеского удара по Краматорскому району / Фото Донбас. Реалии

В результате атаки противника разрушениям подверглись ток, склады, мастерская, гараж. Также повреждена сельскохозяйственная техника.

Более того, вражеский огонь уничтожил 480 тонн семян зерновых культур, которое предприятие подготовило для посевной.

Россияне испортили сотни тонн украинского зерна / Фото Донбасс. Реалии

Россияне "нацелились" на сердце украинской экономики

: За время войны предприятие испытывает разрушения и убытки уже в третий раз.

По данным Донецкой ОГА, с начала полномасштабного вторжения российские обстрелы повредили имущество 337 предприятий в области. Речь идет о растениеводческих, животноводческих, перерабатывающих, хлебопекарных предприятиях, элеваторах.

Сумма нанесенного ущерба уже составила 4,4 миллиарда гривен.

В результате боевых действий погибло более 1,2 миллионов голов птицы, 25,1 тысяч свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тысяч кроликов.

Повреждено или уничтожено 3,5 тысяч единиц техники и оборудования.

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