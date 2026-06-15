"Шахеды" бьют по Украине, тревога – в некоторых областях: куда летят дроны сейчас

Вечером 15 июня Россия вновь запустила ударные беспилотники по территории Украины, нанеся удары по городам и селам. В связи с этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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