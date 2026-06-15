Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Шахеды" бьют по Украине, тревога – в некоторых областях: куда летят дроны сейчас
15 июня, 21:37
3

"Шахеды" бьют по Украине, тревога – в некоторых областях: куда летят дроны сейчас

Маргарита Волошина

Вечером 15 июня Россия вновь запустила ударные беспилотники по территории Украины, нанеся удары по городам и селам. В связи с этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В пользу пропаганды: Игнат объяснил, почему нельзя публиковать фото обломков ракет во время атак

Куда летят "Шахеды"?

 

21:28, 15 июня

В Харьковской области семь человек пострадали в результате ракетного удара по Добреньке Берестинского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Среди них две девочки семи и 10 лет. В результате попадания загорелся заброшенный дом, еще 10 частных домов были повреждены.

21:13, 15 июня

Реактивный БПЛА изменил курс на Кропивницкий.

21:10, 15 июня

Реактивный БПЛА пролетел мимо Александрии в направлении Кременчуга.

21:09, 15 июня

БПЛА из Харьковской области, направляющийся в Полтавскую область.

20:46, 15 июня

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога.

 

Связанные темы:

Новости Украины
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ Атака дронами-камикадзе