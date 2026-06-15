"Шахеды" бьют по Украине, тревога – в некоторых областях: куда летят дроны сейчас
Вечером 15 июня Россия вновь запустила ударные беспилотники по территории Украины, нанеся удары по городам и селам. В связи с этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда летят "Шахеды"?
В Харьковской области семь человек пострадали в результате ракетного удара по Добреньке Берестинского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Среди них две девочки семи и 10 лет. В результате попадания загорелся заброшенный дом, еще 10 частных домов были повреждены. Реактивный БПЛА изменил курс на Кропивницкий. Реактивный БПЛА пролетел мимо Александрии в направлении Кременчуга. БПЛА из Харьковской области, направляющийся в Полтавскую область. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога.
В Харьковской области семь человек пострадали в результате ракетного удара по Добреньке Берестинского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Среди них две девочки семи и 10 лет. В результате попадания загорелся заброшенный дом, еще 10 частных домов были повреждены.
Реактивный БПЛА изменил курс на Кропивницкий.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Александрии в направлении Кременчуга.
БПЛА из Харьковской области, направляющийся в Полтавскую область.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога.