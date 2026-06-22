"Шахеды" снова бьют по Украине, в некоторых областях – тревога: куда летят дроны сейчас

Поздно вечером 22 июня Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины. В связи с этой угрозой в областях начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.

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Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте