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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова бьют по Украине, в некоторых областях – тревога: куда летят дроны сейчас
22 июня, 23:17
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"Шахеды" снова бьют по Украине, в некоторых областях – тревога: куда летят дроны сейчас

Маргарита Волошина

Поздно вечером 22 июня Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины. В связи с этой угрозой в областях начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.

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Куда летят "Шахеды"?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

23:15, 22 июня

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

22:05, 22 июня

  • БПЛА в акватории Чёрного моря, в южном направлении от Одесской области.
  • БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.

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