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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза
4 июля, 20:47
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Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза

Маргарита Волошина

Вечером в пятницу, 4 июля, россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В каком направлении движутся дроны

 

20:26, 04 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:24, 04 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:20, 04 июля

Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:13, 04 июля

Вражеский БпЛА на Днепропетровщине! Привлечены средства для его сбивания.

18:51, 04 июля

Вражеские БпЛА на Сумщине и в районе Запорожья! Привлечены средства для их сбивания.

18:00, 04 июля

Кировоградская область – угроза применения врагом ударных.

17:25, 04 июля

Вражеский БпЛА на Черниговщине и Сумщине! Привлечены средства для их сбивания.