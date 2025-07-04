Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза
Вечером в пятницу, 4 июля, россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В каком направлении движутся дроны
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеский БпЛА на Днепропетровщине! Привлечены средства для его сбивания. Вражеские БпЛА на Сумщине и в районе Запорожья! Привлечены средства для их сбивания. Кировоградская область – угроза применения врагом ударных. Вражеский БпЛА на Черниговщине и Сумщине! Привлечены средства для их сбивания.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеский БпЛА на Днепропетровщине! Привлечены средства для его сбивания.
Вражеские БпЛА на Сумщине и в районе Запорожья! Привлечены средства для их сбивания.
Кировоградская область – угроза применения врагом ударных.
Вражеский БпЛА на Черниговщине и Сумщине! Привлечены средства для их сбивания.