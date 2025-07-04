Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза

Вечером в пятницу, 4 июля, россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В каком направлении движутся дроны