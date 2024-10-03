Более 100 "Шахедов", ПВО работала в 15 областях: все, что известно об атаке БпЛА 3 октября
Россия продолжает каждую ночь терроризировать мирные города Украины ударными БпЛА. В ночь на 3 сентября россияне выпустили более 100 "Шахедов".
Боевая работа происходила в 15 областях Украины. 24 Канал рассказывает о последствиях ночной атаки "Шахедов".
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Сколько "Шахедов" выпустили по Украине
Первые ударные БпЛА россияне выпустили по Украине еще в 21:00 2 октября. Атака продолжалась до 07:00 3 октября.
Всего было осуществлено 105 пусков "Шахедов". Благодаря усилиям украинских защитников было сбито 78 вражеских ударных беспилотников. Кроме того, еще 23 дроны были локально потеряны, вероятно, в результате активного противодействия радиоэлектронной борьбы.
Атака проводилась с нескольких направлений, в частности с:
- мыса Чауда во временно оккупированном Крыму;
- Курская;
- Приморско-Ахтарская;
- города Орел.
Где велась боевая работа
Силы ПВО, включая авиацию, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, успешно отражали массированную атаку.
В общем ПВО работала в 15 областях Украины, в частности в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской.
"Шахед" залетел в Беларусь
В Воздушных силах сообщили, что один из "Шахедов" залетел на территорию Беларуси. Эту информацию также подтвердил "Беларускі Гаюн".
Известно, что "Шахед" покинул Киевскую область и влетел в Беларусь в направлении Мозыря около 04:40.
Согласно информации мониторов, дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась, а судьба беспилотника остается неизвестной.
Какие последствия атаки "Шахедов" на Киев
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что обломки беспилотников упали в 5 районах столицы.
В местах их падения возникли пожары на травяном покрытии и в лесах в трех районах. Все пожары уже ликвидированы, однако оперативные группы продолжают работать над выявлением и ликвидацией последствий ночной атаки.
К счастью, среди населения нет пострадавших. В то же время в КГВА рассказали, что россияне атаковали Киев с помощью нескольких групп "Шахедов", которые запускали дроны волнами. Тревога в столице продолжалась около 6 часов.
Какие последствия атаки уданых БпЛА в остальных областях
- Прикарпатье
Председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что прошлая ночь на Прикарпатье была неспокойной из-за вражеской атаки во время тревоги. К счастью, пострадавших нет.
Онищук выразила благодарность силам ПВО за их работу, а также соответствующим службам, которые помогают ликвидировать последствия атак.
- Одесская область
Под ударом также оказалась Одесская область. Председатель ОВА Олег Кипер рассказал, что один из "Шахедов" упал на кладбище в Березовском районе без последующего возгорания. Пострадавших и погибших нет.
Еще один БпЛА при падении повредил линии электропередач, из-за чего более двух тысяч абонентов в Березовском районе остались без света.
Энергетики работают без перерыва и уже восстановили электроснабжение для более трех тысяч абонентов. Работы будут продолжаться, пока свет не появится в каждом доме, заверил Кипер.
- Полтавская область
Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что этой ночью оккупанты нанесли удар по области, используя десятки дронов. К счастью, пострадавших нет.
По его словам, обломки дронов повредили шесть коммерческих зданий в Лубенском районе, а также кровлю хозяйственной постройки, окна жилого дома и детского сада в Кременчугском районе.
- Кировоградская область
В ОВА сообщили, что в одной из громад Кропивницкого района в результате атаки ударных БпЛА были повреждены окна и двери жилого дома и несколько соседних гаражей.
К счастью, прошло без пострадавших.
- Черкасская область
Начальник ОВА Игорь Табурец сообщил, что в небе над Черкасской областью было сбито 16 "Шахедов". Люди не пострадали.
Впрочем, из-за падения обломков в Черкасском районе произошел пожар в лесу.
- Сумская область
В Сумской ОВА сообщили, что защитники неба ликвидировали в области 7 российских "Шахедов".
- Хмельницкая область
Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в небе над Хмельницкой областью силы ПВО сбили 4 ударных БпЛА типа "Шахед".
Прошло без попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших.