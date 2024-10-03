Более 100 "Шахедов", ПВО работала в 15 областях: все, что известно об атаке БпЛА 3 октября

Россия продолжает каждую ночь терроризировать мирные города Украины ударными БпЛА. В ночь на 3 сентября россияне выпустили более 100 "Шахедов".

Боевая работа происходила в 15 областях Украины. 24 Канал рассказывает о последствиях ночной атаки "Шахедов".

Смотрите также Уничтоженная КАБом пятиэтажка: все, что известно об атаке на Харьков 2 октября

Сколько "Шахедов" выпустили по Украине

Первые ударные БпЛА россияне выпустили по Украине еще в 21:00 2 октября. Атака продолжалась до 07:00 3 октября.

Всего было осуществлено 105 пусков "Шахедов". Благодаря усилиям украинских защитников было сбито 78 вражеских ударных беспилотников. Кроме того, еще 23 дроны были локально потеряны, вероятно, в результате активного противодействия радиоэлектронной борьбы.

Атака проводилась с нескольких направлений, в частности с:

мыса Чауда во временно оккупированном Крыму;

Курская;

Приморско-Ахтарская;

города Орел.

Где велась боевая работа

Силы ПВО, включая авиацию, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, успешно отражали массированную атаку.

В общем ПВО работала в 15 областях Украины, в частности в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской.

"Шахед" залетел в Беларусь

В Воздушных силах сообщили, что один из "Шахедов" залетел на территорию Беларуси. Эту информацию также подтвердил "Беларускі Гаюн".

Известно, что "Шахед" покинул Киевскую область и влетел в Беларусь в направлении Мозыря около 04:40.

Согласно информации мониторов, дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась, а судьба беспилотника остается неизвестной.

Какие последствия атаки "Шахедов" на Киев

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что обломки беспилотников упали в 5 районах столицы.

В местах их падения возникли пожары на травяном покрытии и в лесах в трех районах. Все пожары уже ликвидированы, однако оперативные группы продолжают работать над выявлением и ликвидацией последствий ночной атаки.

К счастью, среди населения нет пострадавших. В то же время в КГВА рассказали, что россияне атаковали Киев с помощью нескольких групп "Шахедов", которые запускали дроны волнами. Тревога в столице продолжалась около 6 часов.

Какие последствия атаки уданых БпЛА в остальных областях

Прикарпатье

Председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что прошлая ночь на Прикарпатье была неспокойной из-за вражеской атаки во время тревоги. К счастью, пострадавших нет.

Онищук выразила благодарность силам ПВО за их работу, а также соответствующим службам, которые помогают ликвидировать последствия атак.

Одесская область

Под ударом также оказалась Одесская область. Председатель ОВА Олег Кипер рассказал, что один из "Шахедов" упал на кладбище в Березовском районе без последующего возгорания. Пострадавших и погибших нет.

Еще один БпЛА при падении повредил линии электропередач, из-за чего более двух тысяч абонентов в Березовском районе остались без света.

Энергетики работают без перерыва и уже восстановили электроснабжение для более трех тысяч абонентов. Работы будут продолжаться, пока свет не появится в каждом доме, заверил Кипер.

Полтавская область

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что этой ночью оккупанты нанесли удар по области, используя десятки дронов. К счастью, пострадавших нет.

По его словам, обломки дронов повредили шесть коммерческих зданий в Лубенском районе, а также кровлю хозяйственной постройки, окна жилого дома и детского сада в Кременчугском районе.

Кировоградская область

В ОВА сообщили, что в одной из громад Кропивницкого района в результате атаки ударных БпЛА были повреждены окна и двери жилого дома и несколько соседних гаражей.

К счастью, прошло без пострадавших.

Черкасская область

Начальник ОВА Игорь Табурец сообщил, что в небе над Черкасской областью было сбито 16 "Шахедов". Люди не пострадали.

Впрочем, из-за падения обломков в Черкасском районе произошел пожар в лесу.

Сумская область

В Сумской ОВА сообщили, что защитники неба ликвидировали в области 7 российских "Шахедов".

Хмельницкая область

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в небе над Хмельницкой областью силы ПВО сбили 4 ударных БпЛА типа "Шахед".

Прошло без попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших.