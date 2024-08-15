Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киевской области

Россия вечером 15 августа снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.

Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Куда движутся "Шахеды"