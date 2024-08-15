Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киевской области
Россия вечером 15 августа снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.
Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Куда движутся "Шахеды"
Воздушная тревога начала дальше распространяться по областям. В частности, дошла до Киевской области. Группа БпЛА движется в направлении Днепропетровской области! Миргород – укрытие! "Шахеды" в вашем направлении! Группа БпЛА в пригороде Полтавы. "Шахеды" движутся в направлении Полтавской области. Движение ударных БпЛА через Сумскую область.
Воздушная тревога начала дальше распространяться по областям. В частности, дошла до Киевской области.
Группа БпЛА движется в направлении Днепропетровской области!
Миргород – укрытие! "Шахеды" в вашем направлении!
Группа БпЛА в пригороде Полтавы.
"Шахеды" движутся в направлении Полтавской области.
Движение ударных БпЛА через Сумскую область.