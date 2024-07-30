Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БпЛА
Россия снова запустила на нашу страну "Шахеды". В части областей Украины объявили из-за этого воздушную тревогу.
Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Враг атакует "Шахедами"
БПЛА из Херсонской области направляются в Николаевскую. БПЛА из Днепропетровской области направляются на Харьковщину. Внимание! Полтавская область – угроза ударных БПЛА! Движение ударных БПЛА: В Воздушных силах отметили, что угроза атаки "Шахедов" также в Днепропетровской области. Сумская область – угроза ударных БпЛА.
БПЛА из Херсонской области направляются в Николаевскую.
БПЛА из Днепропетровской области направляются на Харьковщину.
Внимание! Полтавская область – угроза ударных БПЛА!
Движение ударных БПЛА:
В Воздушных силах отметили, что угроза атаки "Шахедов" также в Днепропетровской области.
Сумская область – угроза ударных БпЛА.