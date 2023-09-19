Ночная атака России на Украину, Зеленский в США: хронология 573 дня войны
Оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, в ночь на 19 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы раздались в нескольких областях.
О последствиях террористических атак России, успехах украинских воинов и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
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Городской голова рассказал, что пока известно только об одном пострадавшем в результате российской атаки. Из-под завалов на складе во Львове извлекли парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице. Андрей Садовый сообщил, что в результате удара на территории Львова произошло возгорание на промышленном складе. Глава ОВА отметил, что из-под завалов достали человека. Во Львове прогремела серия взрывов. Глава ОВА отметил, что работает ПВО, есть угроза новых атак. Об угрозе также сообщил городской голова Андрей Садовый. В Хмельницкой области слышали взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО. Сначала о взрывах в городе начали писать в сети. Впоследствии информацию подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в США. Сразу из аэропорта отправился к воинам, которые находятся на лечении и реабилитации в клинике Staten Island University Hospital. Украинский лидер пообщался с защитниками и наградил их орденами "За мужество" III степени. В Одессе слышали взрывы. Перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе ударных БПЛА. По Украине ширится тревога. Об угрозе извещают жители Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской. В Шебекинском районе россияне жалуются на "хлопки". Местные власти заявили о работе ПВО. Она вроде бы сбивала "неизвестные объекты". Заместитель министра экономики Тарас Качка подчеркнул, что информация о том, что уже 5 государств отвергли предложения по украинскому зерну, не имеет ничего общего с реальностью. Он отметил, что польская сторона не присутствовала на встрече физически. Тем временем венгерская сторона вообще ничего не сказала. Словацкая – не комментировала украинские шаги. Министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, выразил недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта. Министр сельского хозяйства Словакии Йозер Биреш заявил, что страна будет принимать односторонние ограничения в ответ на то, что Комиссия не предложила никаких мер. Однако количество запрещенных товаров, как это делала Венгрия, не будет увеличиваться. Также Биреш отметил, что был удивлен иском и особенно быстрыми действиями, однако Словакия собираемся менять позицию, если не будет гарантий. В Европейском совете состоялось заседание министров по сельскому хозяйству. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании, председательствующей в Совете ЕС, Луис Планас призвал коллег не забывать о поддержке и солидарности с украинским народом. Он отметил, что экспорт зерна – это способ заработать деньги для государственного бюджета Украины. Еврокомиссар Януш Войцеховский заявил, что позиция Еврокомиссии должна быть сформирована соответствующими службами. Он подтвердил, что сделка лучше, чем судебный процесс, поэтому лучше договориться, чем судиться. Секретарь СНБО отметил, что уже ни для кого не секрет, что у Кадырова – проблемы со здоровьем. Раньше на него охотились. Это могло привести к обострению болезни. Кроме того, есть предположение, что было неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение системе почек.
Что известно о пострадавших во Львове
В результате удара по Львову загорелся промышленный склад
Взрывы во Львовской области
В Хмельницкой области работают силы ПВО
В Кривом Роге раздался взрыв
Зеленский в США посетил украинских воинов
Тревога в ряде областей, в Одессе слышали взрывы
Взрывы в России
Информация о "пяти государствах, отвергших предложения Украины", вообще не соответствует действительности"
В Польше и Словакии отреагировали на иск Украины в ВТО
Заседание Евросовета по незаконным односторонним запретам и иску к ВТО
Что на самом деле могло произойти с Кадыровым
Городской голова рассказал, что пока известно только об одном пострадавшем в результате российской атаки. Из-под завалов на складе во Львове извлекли парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице.
Андрей Садовый сообщил, что в результате удара на территории Львова произошло возгорание на промышленном складе. Глава ОВА отметил, что из-под завалов достали человека.
Во Львове прогремела серия взрывов. Глава ОВА отметил, что работает ПВО, есть угроза новых атак. Об угрозе также сообщил городской голова Андрей Садовый.
В Хмельницкой области слышали взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО.
Сначала о взрывах в городе начали писать в сети. Впоследствии информацию подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в США. Сразу из аэропорта отправился к воинам, которые находятся на лечении и реабилитации в клинике Staten Island University Hospital.
Украинский лидер пообщался с защитниками и наградил их орденами "За мужество" III степени.
В Одессе слышали взрывы. Перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе ударных БПЛА. По Украине ширится тревога. Об угрозе извещают жители Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской.
В Шебекинском районе россияне жалуются на "хлопки". Местные власти заявили о работе ПВО. Она вроде бы сбивала "неизвестные объекты".
Заместитель министра экономики Тарас Качка подчеркнул, что информация о том, что уже 5 государств отвергли предложения по украинскому зерну, не имеет ничего общего с реальностью. Он отметил, что польская сторона не присутствовала на встрече физически. Тем временем венгерская сторона вообще ничего не сказала. Словацкая – не комментировала украинские шаги.
Министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус заявил, что оснований для подачи заявления в ВТО у украинской стороны нет. Кроме того, выразил недовольство решением Еврокомиссии не продолжать запрет импорта.
Министр сельского хозяйства Словакии Йозер Биреш заявил, что страна будет принимать односторонние ограничения в ответ на то, что Комиссия не предложила никаких мер. Однако количество запрещенных товаров, как это делала Венгрия, не будет увеличиваться.
Также Биреш отметил, что был удивлен иском и особенно быстрыми действиями, однако Словакия собираемся менять позицию, если не будет гарантий.
В Европейском совете состоялось заседание министров по сельскому хозяйству. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании, председательствующей в Совете ЕС, Луис Планас призвал коллег не забывать о поддержке и солидарности с украинским народом. Он отметил, что экспорт зерна – это способ заработать деньги для государственного бюджета Украины.
Еврокомиссар Януш Войцеховский заявил, что позиция Еврокомиссии должна быть сформирована соответствующими службами. Он подтвердил, что сделка лучше, чем судебный процесс, поэтому лучше договориться, чем судиться.
Секретарь СНБО отметил, что уже ни для кого не секрет, что у Кадырова – проблемы со здоровьем. Раньше на него охотились. Это могло привести к обострению болезни. Кроме того, есть предположение, что было неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение системе почек.