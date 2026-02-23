Атака БПЛА на Запорожье унесла жизнь мужчины, поврежден промышленный объект

Оккупанты ударили по Запорожью дронами. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

с вечера минувших суток до утра 23 февраля противник не прекращал атаку БпЛа на Запорожье. В городе раздавались взрывы. Об этом рассказал глава ОВА Иван Федоров.

Смотрите также "О мире или остановке войны речь не идет": интервью с комбатом 110-й ОМБр о ситуации на фронте и цели России захватить Запорожье

Какие последствия атаки России на Запорожье?

По словам чиновника, враг ударил по городу дронами. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, еще один мужчина 45 лет получил ранения.

Поздно вечером 22 февраля Федоров также сообщал о том, что россияне в очередной раз за день атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья.

К слову, утром 23 февраля оккупанты ударили ракетой по Харькову. Под ударом оказался Холодногорский район города.

Что известно о последних атаках России на Запорожье?