Россия снова атаковала "Шахидами" Украину: Воздушные силы рассказали, сколько удалось сбить

Российские военные продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером 21 апреля оккупанты выпустили несколько "Шахидов". Большинство из них нашим силам ПВО удалось сбить.

На этот раз оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Сколько "Шахидов" сбили

По данным ведомства, удалось уничтожить 4 ударных БПЛА "Шахид" по состоянию на 23:50 21 апреля. В общей сложности российские захватчики использовали для атаки 5 беспилотников.



Силы ПВО сбили 4 из 5 "Шахидов", которыми атаковал враг / Инфографика КПСВСУ

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "Шахидов". Держим небо! Вместе – к победе!

– говорят в Воздушных силах.

Что известно об атаке дронами-камикадзе

Атака дронами-камикадзе началась с Запорожской области. Там воздушную тревогу объявили в 20:22. Через 20 минут, в 20:43, сирены доносились уже и в Днепропетровской области.

Впоследствии в мониторинговом канале Monitor появилось сообщение. В нем предупредили об угрозе атаки "Шахидами" жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Отмечали, что дроны суют в направлении Днепропетровщины.

Еще немного позже появилась публикация, что три БПЛА зафиксировали в небе над Запорожской областью. Также добавили, что работает система ПВО.

Уже в 20:58 корреспонденты Суспильного отметили, что в Запорожье прогремели сразу два взрыва. А в 21:08 Monitor отметил, что ПВО работает в Днепропетровской области.

В 22:30 в телеграм-каналах Полтавщины появилась информация, что БПЛА появился в воздушном пространстве области. Впоследствии он куда-то скрылся, а в 23:00 стало известно, что он снова появился.

Заметим, что в ночь на 21 апреля российские захватчики также совершали атаку дронами-камикадзе. Как отмечают в ВСУ, враг "охотится" не только на объекты критической и стратегической инфраструктуры. Его интересуют также силы противовоздушной обороны. Во время этой атаки оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Впоследствии стало известно, что под удар попал Немиров.