Цього разу окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Про це розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки "Шахідів" збили

За даними відомства, вдалося знищити 4 ударні БпЛА "Шахід" станом на 23:50 21 квітня. Загалом російські загарбники використали для атаки 5 безпілотників.



Сили ППО збили 4 з 5 "Шахідів", якими атакував ворог / Інфографіка КПСЗСУ

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п'яти "Шахідів". Тримаймо небо! Разом – до перемоги!

– кажуть у Повітряних силах.

Що відомо про атаку дронами-камікадзе

Атака дронами-камікадзе почалася з Запорізької області. Там повітряну тривогу оголосили о 20:22. Через 20 хвилин, о 20:43, сирени лунали вже й у Дніпропетровській області.

Згодом у моніторинговому каналі Monitor з'явилося повідомлення. У ньому попередили про загрозу атаки "Шахідами" мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей. Зазначили, що дрони сунуть у напрямку Дніпропетровщини.

Ще трішки пізніше з'явилася публікація, що три БпЛА зафіксували у небі над Запорізькою областю. Також додали, що працює система ППО.

Уже о 20:58 кореспонденти Суспільного зауважили, що у Запоріжжі пролунало відразу два вибухи. А о 21:08 Monitor зазначив, що ППО працює у Дніпропетровській області.

О 22:30 у телеграм-каналах Полтавщини з'явилася інформація, що БпЛА з'явився у повітряному просторі області. Згодом він кудись зник, а о 23:00 стало відомо, що він знову з'явився.

Зауважимо, що в ніч проти 21 квітня російські загарбники також здійснювали атаку дронами-камікадзе. Як зазначають у ЗСУ, ворог "полює" не лише на об'єкти критичної та стратегічної інфраструктури. Його цікавлять також сили протиповітряної оборони. Під час цієї атаки окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. Згодом стало відомо, що під удар потрапив Немирів.