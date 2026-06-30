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24 Канал Новости Украины Небо Украины вновь терроризируют российские "Шахеды": тревога уже в Киевской области
30 июня, 19:32
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Небо Украины вновь терроризируют российские "Шахеды": тревога уже в Киевской области

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 30 июня вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:30, 30 июня

БПЛА на юге Черниговской области, направляется в Киевскую область (Бровары).

19:01, 30 июня

БПЛА в Черниговской области, курс на юг (мимо населенного пункта Короп)

18:33, 30 июня

Реактивный БПЛА в направлении Запорожья с востока.

18:19, 30 июня

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга.

18:16, 30 июня

18:01, 30 июня

БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный (мимо населенного пункта Короп)