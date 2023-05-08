Ночью была самая массированная атака на Киев за всю войну: Кличко рассказал, есть ли жертвы

8 мая 2023, 11:13
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Виталий Кличко

Ночью 8 мая российские террористы запустили на Киевскую область 35 "Шахидов". Виталий Кличко отметил, что это была самая массированная атака на столицу с начала полномасштабной войны.

Городской голова отметил, что наши защитники сбили все российские дроны-камикадзе. Однако без пострадавших среди гражданских не обошлось.

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Есть ли жертвы и пострадавшие в столице

Благодаря ПВО никто не погиб. В настоящее время 5 человек ранены,
– рассказал Кличко.

Трое из них – в многоэтажке. Мэр добавил, что двое пострадавших находятся в больнице. Одного человека уже прооперировали, к счастью, угрозы жизни нет.

Также Кличко рассказал, что обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и многоэтажку в Святошинском районе. Соответствующая комиссия проанализирует повреждение.

"Город сделает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь восстановить здания, чтобы люди вернулись в свои дома", – отметил мэр.

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Последствия ночной атаки России по столице / фото с телеграма Кличко

Что известно о последствиях ночной атаки дронов на Киевщину

  • Воздушная тревога в столице была объявлена около 23:30. Уже вскоре через 40 минут в КГВА сообщили о работе противовоздушной обороны.
  • В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе Киева вспыхнул автомобиль. Также повреждено еще 7 машин.
  • Кроме того, зафиксировано падение обломков на проезжую часть и жилой дом. Пострадали 5 человек и поврежден фасад здания.
  • В КГВА рассказали, что в Шевченковском районе, вероятно, обломки воздушной цели упали на двухэтажное здание. В результате повреждена газовая труба высокого давления, вспыхнул пожар.
  • В Соломенском районе обломки повредили резервуар с топливом. Произошла утечка, однако без огня. Ситуация на контроле ГСЧС. Пострадали три человека, двое из них – госпитализированы.
  • Также в некоторых общинах Киевщины в результате падения обломков повреждены линии электропередач, произошло возгорание сухой травы.
  • Заметим, была информация о том, что ПВО сбили беспилотник над международным аэропортом в Жулянах. Это также подтвердили в КГВА. 

Автор: Юлія Лобурак