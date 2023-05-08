Ночью была самая массированная атака на Киев за всю войну: Кличко рассказал, есть ли жертвы

Ночью 8 мая российские террористы запустили на Киевскую область 35 "Шахидов". Виталий Кличко отметил, что это была самая массированная атака на столицу с начала полномасштабной войны.

Городской голова отметил, что наши защитники сбили все российские дроны-камикадзе. Однако без пострадавших среди гражданских не обошлось.

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Есть ли жертвы и пострадавшие в столице

Благодаря ПВО никто не погиб. В настоящее время 5 человек ранены,

– рассказал Кличко.

Трое из них – в многоэтажке. Мэр добавил, что двое пострадавших находятся в больнице. Одного человека уже прооперировали, к счастью, угрозы жизни нет.

Также Кличко рассказал, что обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и многоэтажку в Святошинском районе. Соответствующая комиссия проанализирует повреждение.

"Город сделает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь восстановить здания, чтобы люди вернулись в свои дома", – отметил мэр.

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Последствия ночной атаки России по столице / фото с телеграма Кличко

Что известно о последствиях ночной атаки дронов на Киевщину