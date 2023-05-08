Ночью была самая массированная атака на Киев за всю войну: Кличко рассказал, есть ли жертвы
Источник:Виталий Кличко
Ночью 8 мая российские террористы запустили на Киевскую область 35 "Шахидов". Виталий Кличко отметил, что это была самая массированная атака на столицу с начала полномасштабной войны.
Городской голова отметил, что наши защитники сбили все российские дроны-камикадзе. Однако без пострадавших среди гражданских не обошлось.
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Есть ли жертвы и пострадавшие в столице
Благодаря ПВО никто не погиб. В настоящее время 5 человек ранены,
– рассказал Кличко.
Трое из них – в многоэтажке. Мэр добавил, что двое пострадавших находятся в больнице. Одного человека уже прооперировали, к счастью, угрозы жизни нет.
Также Кличко рассказал, что обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и многоэтажку в Святошинском районе. Соответствующая комиссия проанализирует повреждение.
"Город сделает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь восстановить здания, чтобы люди вернулись в свои дома", – отметил мэр.
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Последствия ночной атаки России по столице / фото с телеграма Кличко
Что известно о последствиях ночной атаки дронов на Киевщину
- Воздушная тревога в столице была объявлена около 23:30. Уже вскоре через 40 минут в КГВА сообщили о работе противовоздушной обороны.
- В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе Киева вспыхнул автомобиль. Также повреждено еще 7 машин.
- Кроме того, зафиксировано падение обломков на проезжую часть и жилой дом. Пострадали 5 человек и поврежден фасад здания.
- В КГВА рассказали, что в Шевченковском районе, вероятно, обломки воздушной цели упали на двухэтажное здание. В результате повреждена газовая труба высокого давления, вспыхнул пожар.
- В Соломенском районе обломки повредили резервуар с топливом. Произошла утечка, однако без огня. Ситуация на контроле ГСЧС. Пострадали три человека, двое из них – госпитализированы.
- Также в некоторых общинах Киевщины в результате падения обломков повреждены линии электропередач, произошло возгорание сухой травы.
- Заметим, была информация о том, что ПВО сбили беспилотник над международным аэропортом в Жулянах. Это также подтвердили в КГВА.