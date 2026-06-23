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24 Канал Новости Украины Россия запустила десятки дронов в направлении Украины: где объявлена тревога
23 июня, 20:58
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Россия запустила десятки дронов в направлении Украины: где объявлена тревога

Вероника Соцкова

Вечером 23 июня российские войска запустили десятки беспилотников в направлении территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением вражеских дронов.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе. 24 Канал призывает не игнорировать сигналы оповещения и укрываться в случае объявления тревоги в вашем регионе.

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Куда летят "Шахеды"?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

20:55, 23 июня

Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по городу Харькову.

20:48, 23 июня

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковскую область

20:12, 23 июня

Сумы – в направлении города вражеский БПЛА с севера.

20:05, 23 июня

БПЛА пролетел мимо Дергачей курсом на Харьков.

19:58, 23 июня

БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Николаевской области.

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