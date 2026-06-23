Россия запустила десятки дронов в направлении Украины: где объявлена тревога
Вечером 23 июня российские войска запустили десятки беспилотников в направлении территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением вражеских дронов.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе. 24 Канал призывает не игнорировать сигналы оповещения и укрываться в случае объявления тревоги в вашем регионе.
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Куда летят "Шахеды"?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по городу Харькову. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковскую область Сумы – в направлении города вражеский БПЛА с севера. БПЛА пролетел мимо Дергачей курсом на Харьков. БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Николаевской области.
Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по городу Харькову.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковскую область
Сумы – в направлении города вражеский БПЛА с севера.
БПЛА пролетел мимо Дергачей курсом на Харьков.
БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Николаевской области.