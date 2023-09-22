Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе: в "Атеш" рассказали, кто корректировал огонь

Перед ударом по штабу Черноморского флота России в Севастополе было учтено все. Партизаны из движения "Атеш" рассказали подробности атаки.

Оказалось, что удар по штабу корректировали агенты АТЕШ и обычные севастопольцы.

Смотрите также Минобороны России признало удар по штабу Черноморского флота: там могло быть совещание офицеров

Как агенты руководили огонь по штабу ЧФ

Долгое время мы фиксируем военные объекты Севастополя и места размещения ПВО: (Штаб ЧФ, центр водолазной подготовки, учебный центр и т.п.). Эта информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота. Мы давно присматривались к нему,

– сказали в "Атеш".

Партизаны поблагодарили севастопольцев и своих агентов за работу и признались, что без них ничего бы не получилось. Также они поблагодарили минобороны России, ведь из-за их действий к сотрудничеству удается привлекать все больше офицеров Черноморского флота страны-агрессора.

Последствия попадания по штабу ЧФ России: фото "Атеш"

Отдельное спасибо минобороны России – задержка выплат военным помогает нам привлекать к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота России. Сезон хлопка продолжается, скоро еще,

– добавили партизаны.

Главное об атаке по флоту России 22 сентября