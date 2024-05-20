Модернизация не сработала: каким "ноу-хау" россияне хотели защитить Славянский НПЗ

Ударные беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России в ночь на 19 мая. Мариупольцы выступали спонсорами "хлопка". Они зафиксировали дополнительные укрепления, которые делали оккупанты, и передали информацию для СБУ.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, украинские дроны удалось модернизировать, чтобы они нанесли поражения по вражескому НПЗ.

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"Дело в том, что предыдущий раз россияне брали в сетку емкости, где хранится топливо, где хранится нефть. И наши люди это сфотографировали, зафиксировали, описали. Это позволило модернизировать наши дроны для того, чтобы они несмотря на это нанесли поражения", – сказал он.

Как враг провел модернизацию

Петр Андрющенко отметил, что после того захватчики снова провели модернизацию. Там установлены высокие антенны, обтянутые сеткой. Эта сетка очень тонкая, ее сложно увидеть.

Там высокие антенны. Они их обтянули сеткой для того, чтобы не прилетал дрон. Сетка очень тонкая, ее сложно увидеть. Но наши люди сфотографировали. Все это в начале мая было передано СБУ. Видим, что, наверное, модернизация снова пришла. Опять пришло поражение Славянского НПЗ,

– подчеркнул советник мэра.

По мнению чиновника, большая ошибка оккупантов – не позволить жителям Мариуполя эвакуироваться из города цивилизованным способом. Ведь теперь они разбросаны по России и часто помогают Украине.

Атака на Славянский НПЗ: главное