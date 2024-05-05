Оккупанты ударили 5 ракетами по Славянской ТЭС: последствия обстрела

На Пасху оккупанты обстреляли ракетами Славянскую ТЭС. Враг ударил четырьмя кассетными из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.

Об этом сообщил начальник Николаевской ГВА. Владимир Проскунин также рассказал о последствиях российского обстрела.

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Какие последствия атаки на Славянскую ТЭС

В первой половине дня 5 мая российские захватчики нанесли удары по территории Славянской ТЭС пятью ракетами.

В 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции,

– заявил Владимир Проскунин.

Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС / Фото Владимира Проскунина

Добавил, что оккупанты атаковали 4 кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и 1 фугасной. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Последствия вражеского удара / Фото Владимира Проскунина

Обратите внимание! Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в результате российских обстрелов в Украине повреждено 50% всей энергосистемы.