Разрушенный колледж в Смеле после российской атаки: в сети показали жуткие кадры

В ночь на 29 июня российские войска атаковали мирное население Украины. Под ракетный обстрел попал город Смела, что в Черкасской области.

Там повреждены помещения колледжа, жилые дома и больница. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца и Суспільне.

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Последствия ночной атаки на Смелу

Ночью 29 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Смела, что в Черкасской области. Одной из целей стал колледж Национального университета пищевых технологий. Помещение учебного заведения разрушено до основания.

Разрушенный от обстрела колледж в Смеле / Фото Черкасской ОГА

Отмечается, что обучение проходит только в одном корпусе, в который как раз и прилетела российская ракета.

Как выглядит колледж после российской атаки: смотрите видео

Всего в городе повреждены по меньшей мере три девятиэтажных жилых дома. Также под обстрелом оказался ряд частных домов, автомобили и четыре образовательных учреждения. Разрушениям подверглась и местная психиатрическая больница.

По сообщению местных властей, в результате обстрела пострадали 11 человек, среди них – двое детей. Раненым оказывают медицинскую помощь.

Ранее Игорь Табурец подчеркивал, что россияне запускали ракеты целенаправленно по гражданским объектам города.

Напомним, что в воскресенье, 29 июня, ночью Россия нанесла массированный обстрел украинских городов. Под ударом оказались, в частности, Николаевская, Киевская и Ровенская области. Также на Львовщине поврежден объект энергетической инфраструктуры