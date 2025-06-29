Там пошкоджено приміщення коледжу, житлові будинки та лікарню. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та Суспільне.

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Наслідки нічної атаки на Смілу

Уночі 29 червня Росія завдала ракетного удару по місту Сміла, що на Черкащині. Однією з цілей став коледж Національного університету харчових технологій. Приміщення навчального закладу зруйновано вщент.

Зруйнований від обстрілу коледж у Смілі / Фото Черкаської ОВА

Зазначається, що навчання проходить тільки в одному корпусі, у який якраз і прилетіла російська ракета.

Як виглядає коледж після російської атаки: дивіться відео

Загалом у місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхові житлові будинки. Також під обстрілом опинилась низка приватних домівок, автомобілі та чотири освітні заклади. Руйнувань зазнала й місцева психіатрична лікарня.

За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них – двоє дітей. Пораненим надають медичну допомогу.

Раніше Ігор Табурець наголошував, що росіяни запускали ракети цілеспрямовано по цивільних об'єктах міста.

Нагадаємо, що у неділю, 29 червня, вночі Росія завдала масованого обстрілу українських міст. Під ударом опинились, зокрема, Миколаївщина, Київщина та Рівненщина. Також на Львівщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури