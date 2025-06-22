Россия не поможет: зачем министр иностранных дел Ирана едет в Кремль

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке обострился, и Иран заявил о своем праве на ответный защитный удар. Тем временем Министр иностранных дел Ирана полетел в Кремль в надежде заручиться поддержкой Кремля.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала рассказал, что визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Россию ничего не даст. Вероятно, Россия не предоставит никакой реальной помощи.

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Путину выгоден конфликт на Ближнем Востоке

Россия, очевидно, не хочет сейчас вступать в конфликт с Израилем и Соединенными Штатами. Владимир Путин достаточно регулярно общается с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. Ему нет никакой необходимости поддерживать Иран.

Более того, ему абсолютно выгодно, как развивается ситуация: война нарастает, отвлекает ресурсы, внимание мира, способствует росту цен на нефть. И Путин заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше,

– сказал Петр Олещук.

Он добавил, что Путин вполне может обещать иранцам какую-то поддержку на словах – главное, чтобы те воевали дальше, не капитулировали и не прекращали боевые действия.

Он также отметил, что у режима Ирана сложная ситуация. Они не могут не отвечать, потому что отсутствие ответа будет выглядеть как фактическая капитуляция. Но отвечать – это означает втягивать себя в дальнейшую эскалацию, причем уже не только с Израилем, но и с Соединенными Штатами.

У США есть достаточно ресурсов, чтобы нанести болезненные удары по иранскому режиму. И эти удары, в конце концов, могут поставить под сомнение само существование этого режима.

Но я не думаю, что иранцы совсем откажутся от ответа. Другой вопрос – какой масштаб могут иметь эти ответы,

– сказал Петр Олещук.

Он добавил, что они могут попытаться усилить атаки на Израиль, а не на Соединенные Штаты. Останавливаться Иран не будет, хотя, возможно, возьмут паузу, чтобы сформулировать какую-то новую доктрину.

Уничтожили ли США ядерную программу Ирана

Он отметил, что, кроме того, остается вопрос роли Китая. Китай пока молчит и публично не демонстрирует свою реакцию. Но для него Иран – важный экономический партнер, в частности учитывая поставки нефти. Китай является серьезным инвестором в транспортную инфраструктуру Ирана.

Нанесли ли Соединенные Штаты реальный, существенный ущерб иранской ядерной программе? Reuters сегодня сообщила, что иранцы готовились к атаке и успели вывезти все ценное, включая запасы обогащенного урана,

– сказал Петр Олещук.

Он добавил, что специалисты начинают анализировать спутниковые снимки. Ведь раньше были публикации со скепсисом: можно ли вообще нанести серьезное разрушение этому объекту неядерным оружием.

Сейчас США могут говорить, что уничтожили ядерную программу Ирана, поэтому ему остается только заключить соглашение, иначе будет еще хуже. А Иран может сказать, что будет сопротивляться.

Вполне возможно, что Иран теперь перейдет к ядерному шантажу – будут говорить о потенциале испытаний ядерного оружия. Вариантов развития событий на самом деле много.