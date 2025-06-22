Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу розповів, що візит міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі до Росії нічого не дасть. Ймовірно, Росія не надасть жодної реальної допомоги.

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Путіну вигідний конфлікт на Близькому Сході

Росія, очевидно, не хоче зараз входити в конфлікт з Ізраїлем та Сполученими Штатами. Владімір Путін достатньо регулярно спілкується з Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президентом США Дональдом Трампом. Йому немає жодної потреби підтримувати Іран.

Більше того, йому абсолютно вигідно, як розвивається ситуація: війна наростає, відволікає ресурси, увагу світу, сприяє зростанню цін на нафту. І Путін зацікавлений у тому, щоб ця війна тривала якнайдовше,

– сказав Петро Олещук.

Він додав, що Путін цілком може обіцяти іранцям якусь підтримку на словах – головне, щоб ті воювали далі, не капітулювали і не припиняли бойові дії.

Він також зазначив, що в режиму Ірану складна ситуація. Вони не можуть не відповідати, бо відсутність відповіді виглядатиме як фактична капітуляція. Але відповідати – це означає втягувати себе в подальшу ескалацію, причому вже не лише з Ізраїлем, а й зі Сполученими Штатами.

У США є достатньо ресурсів, щоб завдати болісних ударів по іранському режиму. І ці удари, зрештою, можуть поставити під сумнів саме існування цього режиму.

Але я не думаю, що іранці зовсім відмовляться від відповіді. Інше питання – який масштаб можуть мати ці відповіді,

– сказав Петро Олещук.

Він додав, що вони можуть спробувати посилити атаки на Ізраїль, а не на Сполучені Штати. Зупинятися Іран не буде, хоча, можливо, візьмуть паузу, щоб сформулювати якусь нову доктрину.

Чи знищили США ядерну програму Ірану

Він зазначив, що, крім того, залишається питання ролі Китаю. Китай наразі мовчить і публічно не демонструє свою реакцію. Але для нього Іран – важливий економічний партнер, зокрема з огляду на постачання нафти. Китай є серйозним інвестором у транспортну інфраструктуру Ірану.

Чи завдали Сполучені Штати реальної, суттєвої шкоди іранській ядерній програмі? Reuters сьогодні повідомила, що іранці готувалися до атаки й встигли вивезти все цінне, включно із запасами збагаченого урану,

– сказав Петро Олещук.

Він додав, що фахівці починають аналізувати супутникові знімки. Адже раніше були публікації зі скепсисом: чи взагалі можна завдати серйозного руйнування цьому об'єкту неядерною зброєю.

Зараз США можуть говорити, що знищили ядерну програму Ірану, тож йому залишається лише укласти угоду, бо інакше буде ще гірше. А Іран може сказати, що чинитиме опір.

Цілком можливо, що Іран тепер перейде до ядерного шантажу – говоритимуть про потенціал випробувань ядерної зброї. Варіантів розвитку подій насправді багато.