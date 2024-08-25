Так, в результате российского обстрела есть погибшие и раненые среди мирного населения. О последствиях вражеской атаки рассказали в областной военной администрации.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия российской атаки на Сумщину вечером 25 августа

Вечером воскресенья агрессор нанес авиационный удар по частному сектору Сумской общины.

По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые,

– сообщили в ОВА.

Добавили, что на месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Придерживайтесь правил безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– призвали в Сумской ОВА.

Заметим, что военные преступники атаковали Сумскую область около 18:00. Воздушные силы в очередной раз сообщали о пусках КАБов.

Кстати, днем оккупанты также нанесли авиаудар по Свесской общине. Было зафиксировано 3 взрыва. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом. Предварительно, также есть жертвы и пострадавшие.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!