Так, внаслідок російського обстрілу є загиблі й поранені серед мирного населення. Про наслідки ворожої атаки розповіли в обласній військовій адміністрації.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки російської атаки на Сумщину ввечері 25 серпня

Ввечері неділі агресор завдав авіаційного удару по приватному сектору Сумської громади.

За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені,

– повідомили в ОВА.

Додали, що на місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надають допомогу медики.

Дотримуйтеся правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– закликали в Сумській ОВА.

Зауважимо, що воєнні злочинці атакували Сумщину близько 18:00. Повітряні сили вкотре повідомляли про пуски КАБів.

До речі, вдень окупанти також завдали авіаудару по Свеській громаді. Було зафіксовано 3 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо, також є жертви й постраждалі.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!