Россия сбросила шесть кассетных бомб на Сумскую общину: три человека погибли, 17 получили ранения
Российская армия нанесла массированный авиационный удар по Сумской общине, применив шесть управляемых авиабомб. Один из боеприпасов попал вблизи медицинских учреждений в районе, где в момент атаки находилось много людей и транспорта.
В результате обстрела уже известно о трех погибших. Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.
Что известно об атаке?
По предварительной информации, одна из российских авиабомб попала вблизи медицинских учреждений в районе с интенсивным движением людей и транспорта.
Именно в эпицентре этого удара находились гражданские лица, а также транспортные средства. Остальные авиабомбы, по предварительным данным, попали по объектам инфраструктуры. Власти подчеркивают, что Россия в очередной раз нанесла удар по месту, где находились мирные жители.
Последствия атаки / Фото Сумской ОГА
На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие специальные службы. Они ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и обследуют территорию.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы, ведь ситуация в регионе по-прежнему остается опасной.
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Напомним, утром 15 июля россияне нанесли удар и по Житомирской области. Под атакой оказалась автозаправочная станция в Малинской общине. По предварительной информации, в результате российской атаки пострадал один человек. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Информация о его состоянии в настоящее время уточняется.
Кроме того, под ударом оказалась и Одесская область. На данный момент известно о трех погибших. По данным МВА, еще трое человек получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждениям подвергся семиэтажный жилой дом. Также в результате атаки повреждены нежилое здание и газовая магистраль. На месте удара возник пожар – его оперативно ликвидировали.