На эту атаку отреагировал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

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Какова цель ударов России?

Андрей Коваленко пояснил, что такие атаки не подпадают под классическое понимание военных целей. У врага другая конечная цель.

Они воюют с мирными жителями в надежде заставить людей покинуть территорию Украины,

– написал руководитель ЦПД СНБО.

На данный момент авиабомбы и баллистические ракеты остаются основными инструментами российского террора. В то же время Коваленко отметил, что Украина достигнет паритета и в этом направлении, как это было с беспилотниками и другими средствами поражения.

По словам Коваленко, Украина не исключает возможности зеркальных действий в ответ на этот террор. В частности, Силы обороны продолжают наносить удары по российскому военно-промышленному комплексу, нефтеперерабатывающей отрасли и экономике России.

Напомним, российские войска днем 11 июля сбросили на Сумы три авиабомбы. Под вражеским ударом оказались остановка общественного транспорта, объект инфраструктуры и другие гражданские объекты. В результате атак погибли пять человек, в том числе 13-летняя девочка. Известно также о 31 пострадавшем.

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Оказалось, что ракеты, которые обрушились на Киев, были начинены шрапнелью – большим количеством готовых металлических поражающих элементов.