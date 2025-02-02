В Сумах умер 18-летний парень, который был ранен во время вражеского удара

Один из раненых во время атаки российского "Шахеда" по многоэтажке, к сожалению, умер в больнице. Несколько дней парень находился в тяжелом состоянии в больнице, его прооперировали.

О горькой утрате в Сумах 24 Канал сообщает со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря. Удар вражеским БпЛА по жилому зданию произошел 30 января, 13 человек пострадали, среди них – 2 детей, которых ввели в искусственную кому.

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В Сумах умер еще один молодой житель разрушенной многоэтажки

2 декабря, через три дня после российской циничной атаки по многоэтажке, в больнице умер один из пострадавших – 18-летний Денис Журба. Он был ранен и все это время находился в критическом состоянии под наблюдением врачей. Друзья и знакомые собрали средства на лечение Дениса. Но, к сожалению, сердце парня не выдержало.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби,

– написал Артем Кобзарь.

Всего в результате российской атаки по Сумах всего погибли 11 человек. Россия снова убила молодого парня, у которого впереди была вся жизнь. Денис Журба учился на 1 курсе Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

В городском совете также сообщили, что в результате удара "Шахеда" пострадал отец Дениса. Он находится в больнице. Семья просто была дома, когда вражеский БпЛА разрушил их жизнь. Оккупанты совершают военные преступления против гражданских и не желают останавливаться.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье Дениса по поводу этого горя. Вечная память молодому украинцу!