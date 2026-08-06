Массированный удар по Сумам: враг сбросил авиабомбы на жилые кварталы и торговый центр

Россия совершила атаку на Сумы с помощью КАБ ночью 6 августа. Очередной террористический акт против мирного населения привел к разрушениям городской инфраструктуры.

Власти сообщили о последствиях обстрела Сум. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Обстрел города Сумы 6 августа: что известно о последствиях?

Российские войска нанесли удар по Сумам четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБами). Один из ударов пришелся на плотно застроенный район города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, больше всего пострадали жилые дома, торговые помещения и объекты городской инфраструктуры. В квартирах близлежащих многоэтажек выбило сотни окон, и в результате атаки есть как минимум 2 пострадавших.

Как уточняют в издании "Кордон.Медіа", одна из бомб попала в Ковпаковский район Сум посреди жилой застройки. Ударная волна повредила торговые помещения, а также выбила стекла в соседних домах.

Второй боеприпас разорвался в центральной части города, где также расположен жилой массив. Там фиксируется немало разрушений в многоэтажках и нежилых зданиях.

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Глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удар был нанесен по большому торговому центру и инфраструктуре в Ковпаковском районе. По его словам, последствия атаки оказались масштабными для жилых домов, магазинов и других объектов городского хозяйства.