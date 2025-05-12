БпЛА атаковал автомобиль энергетиков в Сумской области: погиб человек, есть пострадавшие

Под российской атакой оказалась Сумская область. Там нанесли удар по транспортному средству энергетиков. На месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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Какие последствия атаки

По словам чиновника, российский беспилотник атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской общины. По предварительной информации, в результате этого погиб один человек. Информации о раненых пока нет.

Последствия атаки россиян выясняются. На месте происшествия работают спасатели,

– говорится в сообщении Олега Григорова.

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