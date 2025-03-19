Россия уничтожила многоквартирный 2-этажный дом в Сумской области: есть жертва

Россия обстреляла поселок Угроиды Краснопольской территориальной общины Сумской области. В результате атаки есть разрушения, также есть информация о пострадавших и жертве.

Удар по населенному пункту противник нанес вечером во вторник, 18 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Какие последствия удара по поселку

По данным ОВА, в результате российского обстрела села Угроиды погиб 1 человек, еще 3 человека получили ранения. Из-за атаки есть разрушения гражданской инфраструктуры и повреждения газопровода.

Обстрелом разрушен многоквартирный двухэтажный дом, поврежден газопровод низкого давления,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обстрел произошел около 23:30. По их данным, погиб 29-летний мужчина. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела, продолжаются досудебные расследования.

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Заметим, что тогда же один из российских БпЛА упал на крышу областной клинической больницы. Предварительно, люди не пострадали. Вскоре после этого в регионе пострадало еще одно медицинское учреждение.