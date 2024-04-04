Удар по Татарстану: на заводе "Шахедов" значительные разрушения, его работа затруднена
Сразу несколько дронов атаковали военные объекты врага в российском Татарстане. Как отметил Андрей Юсов, на заводе по сборке "Шахедов" есть значительные разрушения.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Представитель ГУР МО отметил, что работа соответствующего объекта, где россияне собирают "Шахеды", затруднена.
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Последствия атаки по заводу по сборке "Шахедов"
Свой ответ Андрей Юсов начал с того, что в ГУР МО не комментируют, не подтверждают и не опровергают информацию о том, кто и чем бил по заводу по сбору "Шахедов". Он добавил, что все мы видели, что "добрые летательные объекты долетели в этот чудесный день до нескольких военных объектов", расположенных на территории Татарстана, оккупированного Россией. Представитель украинской разведки отметил, что говорится именно о военных объектах.
По предварительной информации, поражено предприятие по сборке "Шахедов", или как их в России почему-то называют – "Герани". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия. Это хорошие результаты. Прекрасно, мы все этому порадовались,
– отметил Юсов.
В то же время он добавил, что подобные радости будут в будущем также, и что их радиус будет лишь увеличиваться.
Атака завода по сборке "Шахедов": коротко о главном
- Ночью 2 апреля дроны ударили сразу по двум российским городам в Татарстане. Речь идет о Елабуге, где под удар попал завод по сборке "Шахедов", расположенный на территории особой экономической зоны "Алабуга". А также под атаку попал Нижнекамск, где было попадание в нефтеперерабатывающий комплекс – завод ТАНЕКО.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил атаку по заводу, где россияне собирали дроны-камикадзе "Шахед".
- В то же время он полностью разрушил пропагандистские заявления. Он отметил, что для атаки беспилотниками по объектам в Елабуге и Нижнекамске оружие иностранного производства не использовали. Но он не уточнил, что именно использовали для точных ударов.
- Андрей Юсов также отметил, что отрасль производства дронов "развивается очень быстро". А еще обратил внимание, что одно из сооружений российские военные повредили своей же противовоздушной обороной.