Удар по терминалу "Новой почты": когда на самом деле раздалась сирена и сколько было взрывов

Вечером 21 октября россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине, в результате чего погибли шесть человек. Стали известны подробности смертельного "прилета".

Вечером 21 октября оккупанты обстреляли село Коротич Харьковской области. Взрывы были настолько мощными, что их можно было услышать в центре Харькова, рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Взрыв был после сигнала тревоги

Один из работников "Новой почты" в комментарии журналистам заявил, что попадание в предприятие произошло до того, как раздалась сирена. Евгений Василенко опроверг эту информацию. По его словам, сирена сработала сразу.

Сначала в мессенджеры пришло сообщение о ракетной угрозе для Харькова со стороны Белгорода, а именно о вылете ракет С-300. И только потом было слышно взрыв. Слышно было даже в центре города Харькова, отметил спикер ГСЧС.

Ранее в "Новой почте" отмечали, что у находившихся в помещении терминала работников не было шансов добежать до укрытия, поскольку сирена заработала за секунды до удара.

В Харьковскую область летели две ракеты С-300

Жители Харькова сообщали о том, что вечером 21 октября слышали два взрыва. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подтвердил, что враг атаковал Харьковщину двумя ракетами.

Удар был ракетой С-300 с территории Белгородской области. Харьковчане слышали два взрыва. Одна ракета попала в здание предприятия, а другую ракету стражи порядка ищут – вероятнее всего, она упала где-то неподалеку в поле, поскольку взрывов было слышно два,

– рассказал представитель прокуратуры.

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