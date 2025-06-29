В Тернопольской области обломки ракет упали на домохозяйства

В ночь на 29 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины. В Тернопольской области обломки вражеских ракет упали на предприятие и частные домохозяйства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Тернопольской ОГА Вячеслава Негоду.

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Последствия вражеского обстрела Тернопольской области

Ночью 29 июня оккупанты совершили массированный обстрел Украины, в частности пострадали области на Западе страны. Непогода рассказал о последствиях в Тернопольской области.

По его словам, силы ПВО сбили крылатые ракеты и вражеский БпЛА типа "Герань-2". Среди последствий обстрела:

в селе Иване-Золотое падение обломков ударного беспилотника и детонация боевой части. Частично повреждено здание сельскохозяйственного предприятия,

падение обломков ударного беспилотника и детонация боевой части. Частично повреждено здание сельскохозяйственного предприятия, в селе Яблонов падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства – без негативных последствий,

падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства – без негативных последствий, в селе Лозы падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства. Повреждено частное хозяйственное здание.

Известно, что пострадавших среди людей нет.

Всего ночью россияне использовали для атаки на Украину 537 средств воздушного нападения. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств.