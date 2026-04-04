В российском Тольятти масштабно горят химические предприятия после воздушной атаки

Мощному воздушному удару подвергся ночью 4 апреля российский город Тольятти. Под прицелом дронов были военные объекты, в том числе химические предприятия.

Видео очевидцев зафиксировало несколько масштабных пожаров на разных локациях. У осинтеров уже есть предположения, о каких именно идет речь – 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Воздушная атака на Тольятти 4 апреля: что известно о последствиях?

Город Тольятти расположен в Самарской области России. Ночью 4 апреля он подвергся массированной воздушной атаке дронами. Местные слышали много взрывов в разных частях города и звуки моторов БпЛА, а также видели яркие вспышки в небе, дым и огонь.

Удачные действия беспилотников вызвали масштабные пожары в городе. Сообщества осинтеров в телеграме считают, что под удар попали по меньшей мере два промышленных химических предприятия. А именно:

"Тольяттикаучук" – специализируется на производстве синтетического каучука и компонентов для шинной и резинотехнической промышленности.

И "КуйбышевАзот" – выпускает азотные удобрения и химическое сырье, важное для обеспечения оккупационной армии.

