"Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области под угрозой атаки

Российские войска вечером 27 июля снова запускают по Украине разные воздушные цели. Из-за угрозы атаки в регионах объявляют воздушную тревогу.

О направлении движения враждебных целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал .

Где сейчас летят дроны?

Регионы, в которых объявили воздушную тревогу: смотрите на карте