"Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области под угрозой атаки
Российские войска вечером 27 июля снова запускают по Украине разные воздушные цели. Из-за угрозы атаки в регионах объявляют воздушную тревогу.
О направлении движения враждебных целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал .
Где сейчас летят дроны?
Регионы, в которых объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
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Реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище.
Еще КАБы на Харьковщину!
Реактивные БПЛА на Чернигове.
КАБы на Харьковщину!
Реактивные БПЛА из Брянщины на Черниговщину.