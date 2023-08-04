С тех пор как Россия официально объявила о своем выходе с зернового соглашения, она начала активно атаковать украинские порты и хранилища с зерновыми. В последние недели она все чаще бьет именно по украинским портам на Дунае, используя для этого беспилотники иранского производства. В британской разведке объяснили такое поведение окупантов готовностью рисковать и в то же время страхом разозлить НАТО.

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Россия "ходит по лезвию"

Пытаясь уничтожить украинскую портовую инфраструктуру, Россия уже несколько раз прошла по лезвию. Это произошло сначала 24 июля, когда украинский порт "Рени" на Дунае подвергся массированной атаке российских дронов. Удар произошел в 200 километрах от Румынии, страны-члена НАТО. Тогда россияне ограничились решительной критикой своих действий от румынского лидера Клауса Иоганниса.

2 августа удары по украинским портам Дуная повторились, в том числе пострадал порт Измаил, тоже расположенный вблизи румынской границы. В этот раз даже возникла угроза падения обломков сбитого российского беспилотника на территории Румынии, однако эта информация не подтвердилась. И снова в сторону России прозвучало предупреждение.

В британской разведке отмечают, что Путин атакует дунайские порты не просто так. Участившиеся удары вблизи границы НАТО свидетельствуют о том, что Россия готова рискнуть и "поиграть с огнем".

В то же время, эти атаки преследуют и вполне практическую цель – навредить Украине, то есть заставить международных партнеров искать другие пути для осуществления торговли, в обход "опасных" украинских портов.

Страх испугать великого зверя

В Минобороны Британии обращают внимание, что для атак на дунайские порты Россия использует именно беспилотники иранского производства и избегает ударов ракетами.

И это тоже имеет свой подтекст.

На самом деле россияне боятся значительной эскалации конфликта с НАТО.

Иранские "Шахеды" более точны по сравнению с российскими крылатыми ракетами, а значит, вероятность более "серьезного" залета не туда ниже. Также дроны имеют гораздо меньшие боеголовки, чем крылатые ракеты, и соответственно последствия их ударов также будут менее значительными, чем от ракетных.

Россия, зерновое соглашение и украинские порты