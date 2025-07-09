Комбинированная атака на Украину 9 июля: где были взрывы, все, что известно

В ночь на 9 июля Россия в очередной раз осуществила комбинированную атаку на Украину. Оккупанты били "Шахедами" и ракетами, в частности, запускали "Кинжалы".

Все, что известно о российской атаке ракетами атаке ракетами и "Шахедами" в ночь на 9 июля, сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Украину 9 июля