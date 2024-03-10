Попадание в промышленный объект, повреждение ЛЭП и пострадавший: что известно об атаке 10 марта
Ночью 10 марта российские военные атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Мощно отработала ПВО. Однако, к сожалению, не обошлось без вражеских попаданий.
Почти все дроны-камикадзе удалось сбить. Что известно об очередной коварной атаке агрессора на Украину, собрал 24 Канал.
Кстати Россияне массированно атаковали Юг более 4,5 часов: сколько дронов уничтожили защитники небаОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Чем именно атаковал агрессор
Ночью оккупанты ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области. Также враг атаковал 39 ударными БПЛА типа "Shahed". Агрессор запускал дроны-камикадзе с мыса Чауда, что в Крыму, и Приморско-Ахтарска.
Где раздавались взрывы
Около 22:18 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА. В части областей Украины начали объявлять тревогу. Россияне запустили несколько групп "Шахедов".
Уже вскоре взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. По вражеским дронам стреляли защитники неба.
В половине 12 россияне запустили ракеты в Харьковскую область. Уже через несколько минут там прогремели взрывы.
Позже были повторные взрывы в Одесской области. Через некоторое время – снова. Также было громко в Винницкой, Хмельницкой области.
В общем, согласно данным Воздушных сил, этой ночью оккупанты атаковали 12 областей нашего государства.
Сколько целей сбили ночью
В результате боевой работы сбито 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей,
– сообщили в Воздушных силах.
Добавили, что большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп. Также к отражению воздушного нападения врага привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и средства РЭБ.
Оккупанты массированно атаковали Юг
Подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов. "Шахеды" заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.
20 БПЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине,
– сообщили в Силах обороны Юга.
Отметили, что враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам противовоздушной обороны.
Опять маневрировали между жилыми домами. Одесса слышала непосредственно спальные районы, маневрирование между домами. И также они маневрировали над промышленными объектами,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Какие последствия вражеского удара: где есть попадания
- К сожалению, попаданием одного из "Шахедов" на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали спасатели. Люди не пострадали.
- На открытой территории Николаевщины дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Продолжаются восстановительные работы. Начальник Снигиревской ГВА рассказал, что повреждены линии в Павловском сельском старостинском округе. Предупредил, возможные отключения света в близлежащих селах.
- В Винницкой области в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры. Возник пожар, его уже ликвидировали. Пострадавших нет.
- В Киевской области тревогу объявляли дважды, длилась более 3 часов. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. В одном из населенных пунктов в частном доме взрывной волной повреждены окна на втором этаже.
- Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что поздно вечером защитники неба уничтожили 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах.
Также оккупанты нанесли ракетный удар. Россияне попали по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома. Из-за прилета вспыхнул пожар. Огонь уже укротили спасатели.