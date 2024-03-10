Попадание в промышленный объект, повреждение ЛЭП и пострадавший: что известно об атаке 10 марта

Ночью 10 марта российские военные атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Мощно отработала ПВО. Однако, к сожалению, не обошлось без вражеских попаданий.

Почти все дроны-камикадзе удалось сбить. Что известно об очередной коварной атаке агрессора на Украину, собрал 24 Канал.

Кстати Россияне массированно атаковали Юг более 4,5 часов: сколько дронов уничтожили защитники неба

Чем именно атаковал агрессор

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Ночью оккупанты ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области. Также враг атаковал 39 ударными БПЛА типа "Shahed". Агрессор запускал дроны-камикадзе с мыса Чауда, что в Крыму, и Приморско-Ахтарска.

Где раздавались взрывы

Около 22:18 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА. В части областей Украины начали объявлять тревогу. Россияне запустили несколько групп "Шахедов".

Уже вскоре взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. По вражеским дронам стреляли защитники неба.

В половине 12 россияне запустили ракеты в Харьковскую область. Уже через несколько минут там прогремели взрывы.

Позже были повторные взрывы в Одесской области. Через некоторое время – снова. Также было громко в Винницкой, Хмельницкой области.

В общем, согласно данным Воздушных сил, этой ночью оккупанты атаковали 12 областей нашего государства.

Сколько целей сбили ночью

В результате боевой работы сбито 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей,

– сообщили в Воздушных силах.

Добавили, что большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп. Также к отражению воздушного нападения врага привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и средства РЭБ.

Оккупанты массированно атаковали Юг

Подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов. "Шахеды" заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.

20 БПЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Отметили, что враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам противовоздушной обороны.

Опять маневрировали между жилыми домами. Одесса слышала непосредственно спальные районы, маневрирование между домами. И также они маневрировали над промышленными объектами,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Какие последствия вражеского удара: где есть попадания