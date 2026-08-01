"Шахеды" вновь терроризируют Украину: в каких направлениях летят вражеские дроны

После массированной ночной атаки российские войска вновь запускают по Украине свои ударные дроны. Вечером 1 августа в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

О текущей угрозе для украинских городов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться.

Где сейчас существует угроза атаки?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте