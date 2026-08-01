"Шахеды" вновь терроризируют Украину: в каких направлениях летят вражеские дроны
После массированной ночной атаки российские войска вновь запускают по Украине свои ударные дроны. Вечером 1 августа в ряде областей прозвучала воздушная тревога.
О текущей угрозе для украинских городов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться.
Где сейчас существует угроза атаки?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
УАБы в Донецкую область, курс на юг Днепропетровской области. БПЛА к востоку от Запорожья, курс на юг. БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад (Чернигов). БПЛА к западу от Харькова, курс на юг. Беспилотник движется в направлении областного центра с севера. БПЛА на востоке Черниговской области, курс на юг. БПЛА в Одесской/Николаевской области с моря. УАБы в направлении Запорожья. БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра. БПЛА на Харьков с севера. БПЛА в Сумах. Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря! Реактивный БПЛА в Николаеве.
УАБы в Донецкую область, курс на юг Днепропетровской области.
БПЛА к востоку от Запорожья, курс на юг.
БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад (Чернигов).
БПЛА к западу от Харькова, курс на юг. Беспилотник движется в направлении областного центра с севера.
БПЛА на востоке Черниговской области, курс на юг.
БПЛА в Одесской/Николаевской области с моря.
УАБы в направлении Запорожья.
БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра.
БПЛА на Харьков с севера.
БПЛА в Сумах.
Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря!
Реактивный БПЛА в Николаеве.