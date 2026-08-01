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24 Канал Новости Украины "Шахеды" вновь терроризируют Украину: в каких направлениях летят вражеские дроны
1 августа, 21:24
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"Шахеды" вновь терроризируют Украину: в каких направлениях летят вражеские дроны

Дария Черныш

После массированной ночной атаки российские войска вновь запускают по Украине свои ударные дроны. Вечером 1 августа в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

О текущей угрозе для украинских городов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться.

Где сейчас существует угроза атаки?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

22:02, 01 августа

  • БПЛА на Сумы с севера,
  • БПЛА на Запорожье с юга.
21:55, 01 августа

УАБы в Донецкую область, курс на юг Днепропетровской области.

21:53, 01 августа

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на юг.

21:48, 01 августа

БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад (Чернигов).

21:45, 01 августа

БПЛА к западу от Харькова, курс на юг. Беспилотник движется в направлении областного центра с севера.

21:38, 01 августа

БПЛА на востоке Черниговской области, курс на юг.

21:32, 01 августа

БПЛА в Одесской/Николаевской области с моря.

21:29, 01 августа

УАБы в направлении Запорожья.

21:26, 01 августа

БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра.

21:21, 01 августа

  • УАБ в Запорожской области,
  • БПЛА к востоку от Сум, курс на юг.
21:07, 01 августа

БПЛА на Харьков с севера.

21:05, 01 августа

  • УАБы в Донецкую область, курс на юг Днепропетровской области,
  • БПЛА на Днепр с севера.
21:03, 01 августа

БПЛА в Сумах.

20:54, 01 августа

Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря!

20:46, 01 августа

Реактивный БПЛА в Николаеве.

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