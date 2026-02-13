Баллистика и более 150 БпЛА атаковали Украину: сколько целей сбито и есть ли попадания
- Россия атаковала Украину баллистической ракетой и более 150 ударными БпЛА, из которых около 100 были "Шахеды".
- ВС ВСУ заявили об обезвреживании 111 беспилотников, но зафиксировано попадание на 18 локациях.
В ночь на 13 февраля Украина снова страдала от российских атак. Враг ударил баллистической ракетой и ударными дронами по 18 локациям.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Смотрите также Россия била "Шахедами" по Николаевской области: есть повреждения энергетики и обесточивание
Какие результаты работы ПВО?
По данным Воздушных сил, еще вечером 12 февраля Россия начала новую атаку Украины. Противник запустил баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 ударные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие. Военные отметили, что около 100 из них была именно "Шахеди".
Вражеские цели летели из разных направлений России, временно оккупированного Донецка и Крыма.
Предварительно ВС ВСУ проинформировали о сбитии или подавлении 111 российских беспилотников различных типов. Атака по состоянию на 08:30 до сих пор продолжалась.
Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях,
– добавили военные.
Воздушную атаку, как обычно, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
О каких последствиях атаки известно?
Вечером 12 февраля Россия обстреляла Одессу. В Одесской ОГА сообщили о попадании дронов в жилые дома и повреждения инфраструктуры. В результате атаки погиб человек, также есть пострадавшие. Фиксировали перебои с теплом, светом и водой.
Также российские "Шахеды" атаковали Николаевскую область. По данным Николаевской ОГА, в области пострадала энергетическая инфраструктура. В части населенных пунктов исчез свет.
Во время атаки взрывы слышали и на Хмельницкой области.