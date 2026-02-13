Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Какие результаты работы ПВО?

По данным Воздушных сил, еще вечером 12 февраля Россия начала новую атаку Украины. Противник запустил баллистическую ракету "Искандер-М" и 154 ударные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие. Военные отметили, что около 100 из них была именно "Шахеди".

Вражеские цели летели из разных направлений России, временно оккупированного Донецка и Крыма.

Предварительно ВС ВСУ проинформировали о сбитии или подавлении 111 российских беспилотников различных типов. Атака по состоянию на 08:30 до сих пор продолжалась.

Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях,

– добавили военные.

Воздушную атаку, как обычно, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

О каких последствиях атаки известно?