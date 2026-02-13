Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Росія била "Шахедами" по Миколаївщині: є пошкодження енергетики і знеструмлення
Які результати роботи ППО?
За даними Повітряних сил, ще звечора 12 лютого Росія почала нову атаку України. Противник запустив балістичну ракету "Іскандер-М" та 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Військові зазначили, що близько 100 із них була саме "Шахеди".
Ворожі цілі летіли з різних напрямків Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.
Попередньо ПС ЗСУ проінформували про збиття або подавлення 111 російських безпілотників різних типів. Атака станом на 08:30 досі тривала.
Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях,
– додали військові.
Повітряну атаку, як зазвичай, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Про які наслідки атаки відомо?
Увечері 12 лютого Росія обстріляла Одесу. В Одеській ОВА повідомили про влучання дронів у житлові будинки та пошкодження інфраструктури. Внаслідок атаки загинула людина, також є постраждалі. Фіксували перебої з теплом, світлом і водою.
Також російські "Шахеди" атакували Миколаївщину. За даними Миколаївської ОВА, в області постраждала енергетична інфраструктура. У частині населених пунктів зникло світло.
Під час атаки вибухи чули й на Хмельниччині.