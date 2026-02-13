Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Які результати роботи ППО?

За даними Повітряних сил, ще звечора 12 лютого Росія почала нову атаку України. Противник запустив балістичну ракету "Іскандер-М" та 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Військові зазначили, що близько 100 із них була саме "Шахеди".

Ворожі цілі летіли з різних напрямків Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Попередньо ПС ЗСУ проінформували про збиття або подавлення 111 російських безпілотників різних типів. Атака станом на 08:30 досі тривала.

Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях,

– додали військові.

Повітряну атаку, як зазвичай, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про які наслідки атаки відомо?