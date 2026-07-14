Враг запустил "Шахеды" по украинским городам: где сейчас летят дроны

Вечером 14 июля российские войска вновь запустили по Украине ударные беспилотники. В связи с угрозой атаки в областях может быть объявлена воздушная тревога.

О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас атакуют "Шахеды"?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.

Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту