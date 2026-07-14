Враг запустил "Шахеды" по украинским городам: где сейчас летят дроны
Вечером 14 июля российские войска вновь запустили по Украине ударные беспилотники. В связи с угрозой атаки в областях может быть объявлена воздушная тревога.
О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас атакуют "Шахеды"?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.
Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на юг Одесской области Реактивные БПЛА в Одесскую область с Черного моря. БПЛА в сторону Запорожья с востока. БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера. Скоростная цель на Суми.
Обновление о передвижении БПЛА
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на юг Одесской области
Реактивные БПЛА в Одесскую область с Черного моря.
БПЛА в сторону Запорожья с востока.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.
Скоростная цель на Суми.