Зафиксированы попадания в 20 точках: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки

В ночь на 15 ноября Россия совершила атаку беспилотниками по Украине. Значительную часть запущенных дронов составляли реактивные "Шахеды", а последствия ударов были зафиксированы сразу на 20 локациях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Каковы последствия ночной атаки 15 ноября?

По информации Воздушных сил, с 18:00 14 ноября российские войска провели атаку на Украину с использованием 132 беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Пародия" и других. Среди них было 78 реактивных "Шахедов".

Вражеские дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 15 ноября силы ПВО сбили или подавили 106 из 132 вражеских беспилотников, в том числе 61 реактивный "Шахед".

Результаты работы противовоздушной обороны по состоянию на 8:00 / Фото ПС ЗСУ / Фото ВВС ВСУ

В то же время зафиксированы попадания в 20 точках. Информация о последствиях ударов уточняется.

В Воздушных силах добавили, что несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, поэтому боевые действия продолжаются.

Напомним, вечером 14 ноября россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников по Украине. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. В частности, вражеские дроны двигались в направлении Харькова, Днепра, Николаева и других городов.

В ночь на 14 ноября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 96 беспилотников, из которых 61 был реактивным. Силы ПВО сбили 81 дрон, при этом попадания зафиксировали в 8 местах.