Россияне били по энергетике: Зеленский рассказал детали ночного обстрела Украины

В ночь на 16 июля российские захватчики в очередной раз атаковали украинские города. Владимир Зеленский пояснил, что одной из мишеней врага была, в частности, энергетическая инфраструктура.

Также известно о пострадавших в результате атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что президент рассказал о ночном обстреле?

Украинский лидер подчеркнул, что под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.

Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня,

– рассказал президент Украины.

Зеленский отметил, что в результате российского террора пострадали 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Президент отметил воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, благодаря которым сбито около 200 беспилотников, еще более 140 не достигли своих целей.

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"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", – подытожил Зеленский.